Власти Украины «забыли» о ещё одном коренном народе

Гагаузы, которые проживают на территории Украины и не имеют собственного государственного образования, не попали в состав коренных народов страны, сообщает «Страна.ua».

Глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло заявил, что они полностью подпадают под определение коренного народа, принятого на Украине.

Гагаузы — это тоже коренной народ. Мы живём здесь уже более двухсот пятидесяти лет, — отметил он.

Димчогло также пояснил, что властям страны предлагалось внести гагаузов в закон, однако его «принимали очень быстро».

В школах в гагаузских районах сейчас преподают наш язык с первого по одиннадцатый класс. Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвёртый, — пояснил Димчогло.

Ранее стало известно, что закон о коренных народах Украины — это очередной виток виртуальной политики страны и клоунада. Так по поводу указанной правовой нормы высказался глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Он подчеркнул, что украинский закон выглядит неполноценным и недальновидным.