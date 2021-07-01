Крымские татары назвали украинский закон о коренных народах клоунадой

Закон о коренных народах Украины — это очередной виток виртуальной политики страны и клоунада. Так по поводу указанной правовой нормы высказался глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Его слова передаёт РИА Новости.

Умеров подчеркнул, что украинский закон выглядит неполноценным и недальновидным. Главное, что он никак не сможет повлиять на положение народов Крыма. Глава автономии попросил Киев прекратить эту клоунаду, оставить его народ и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе.

Все народы полуострова уже обеспечены правами. В Крыму идет строительный бум религиозных объектов, мечети строятся повсеместно, нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам. Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Коренные народы чувствуют себя более чем комфортно, — подчеркнул Умеров.

Ранее депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли закон о коренных народах Украины. В тексте документа подчёркивается, что коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры. При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. Русских в этом перечне нет.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал этот украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это уму непостижимо.