Власти Украины призвали мирных граждан покинуть юг Херсонской области Reuters: власти призвали украинцев покинуть юг Херсонской области из-за контрнаступления

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Мирным жителем следует покинуть южную часть Херсонской области по причине готовящегося контрнаступления. С таким призывом выступила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. Особенно она советовала прислушаться к её рекомендациям женщин и детей. Слова вице-премьера приводит агентство Reuters.

Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы <...> и поэтому мы призываем людей срочно эвакуироваться, — сказала Верещук.

Она подчеркнула, что в первую очередь к её словам следует прислушаться женщинам и детям, поскольку «они не должны становиться живыми щитами».

При этом сроков контрнаступления она не обозначила.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть южные прибрежные территории страны, которые в настоящее время находятся под контролем Вооружённых сил РФ. Он отметил, что для этого ВСУ собирает значительные силы, которые будут оснащены западным оружием.