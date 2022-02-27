Власти Украины освобождают военных заключённых для участия в боях

Украинское руководство освобождает заключённых, которые ранее были военнослужащими, для участия в боевых действиях, сообщили в офисе украинского генпрокурора, пишут РИА Новости. По словам прокурора Андрея Синюка, речь идёт о большом количестве бывших военных.

Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения, — заявил прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк.

По его словам, данный вопрос уже рассматривается на самом высоком уровне.

Речь идёт о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране, — отметил Синюк.

Накануне президент Украины в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем обратился к нему с просьбой признать действия России на Украине геноцидом и призвал лишить Россию права голоса в Совбезе.

Ещё до начала военной спецоперации России Гутерриш заявлял, что не сможет называть миротворцами военных РФ, в случае если они войдут на территории ДНР и ЛНР. Он также добавил, что не считает геноцидом происходящее в Донбассе.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. Минобороны РФ сообщило, что в первые часы были поражены и выведены из строя множество объектов украинской военной инфраструктуры. NEWS.ru следил за ходом спецоперации. Хронология первого, второго и третьего дня — в нашем материале.