Власти Турции не планируют закрывать границы из-за коронавируса

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Власти Турции пока не рассматривают вопрос о закрытии границ страны, несмотря на рост числа заражений в последнее время.

На данный момент вопрос о закрытии границ в Турции на повестке дня не стоит, — цитирует РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

В минздраве страны отмечают, что в ряде регионов распространение инфекции достигло третьего пика. В последние недели неоднократно обновлялись антирекорды по приросту заражений и смертности. Так, 1 декабря были зафиксированы самые высокие за время пандемии показатели суточного прироста заболевших (31 219) и смертности (188).

В связи с этим президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении новых ограничительных мер. В частности, вводится комендантский час, приостанавливается работа спортзалов, бассейнов, бань и саун.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкие врачи назвали причину, затрудняющую борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. По их мнению, распространению заболевания способствуют те, кто переносит его бессимптомно. Эти люди более заразны, чем те, кто болеет с очевидными признаками.