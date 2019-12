В документе отмечается, что на этой неделе официальные лица Соединённых Штатов и Республики Корея находятся в состоянии повышенной готовности в случае ракетных пусков Северной Кореи, уточняет ABC News.

After months of stalled nuclear negotiations, North Korea has promised to deliver a "Christmas gift" to the U.S. -- a warning that has American and South Korean officials on high alert this week for a potential long-range missile test. https://t.co/ha4yI6N6CI