Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press

Федеральное управление гражданской авиации США предупредило коммерческие авиалинии об испытаниях ракет дальнего радиуса действия, которые Пхеньян может провести в конце 2019 года или в начале 2020 года.

В документе отмечается, что на этой неделе официальные лица Соединённых Штатов и Республики Корея находятся в состоянии повышенной готовности в случае ракетных пусков Северной Кореи, уточняет ABC News.

Как писал NEWS.ru, заместитель главы МИД КНДР Ри Тхэ Сон заявил, что Вашингтон получит от Пхеньяна «подарок к Рождеству». По его словам, какой именно это будет презент зависит от Штатов. Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли в ответ заявил, что американские военные поддерживают очень высокий уровень боеготовности из-за ситуации с Северной Кореей.

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