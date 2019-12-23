https://static.news.ru/photo/872af76e-263f-11ea-b57f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press

Федеральное управление гражданской авиации США предупредило коммерческие авиалинии об испытаниях ракет дальнего радиуса действия, которые Пхеньян может провести в конце 2019 года или в начале 2020 года.

В документе отмечается, что на этой неделе официальные лица Соединённых Штатов и Республики Корея находятся в состоянии повышенной готовности в случае ракетных пусков Северной Кореи, уточняет ABC News.

After months of stalled nuclear negotiations, North Korea has promised to deliver a "Christmas gift" to the U.S. -- a warning that has American and South Korean officials on high alert this week for a potential long-range missile test. https://t.co/ha4yI6N6CI — ABC News (@ABC) December 24, 2019

Как писал NEWS.ru, заместитель главы МИД КНДР Ри Тхэ Сон заявил, что Вашингтон получит от Пхеньяна «подарок к Рождеству». По его словам, какой именно это будет презент зависит от Штатов. Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли в ответ заявил, что американские военные поддерживают очень высокий уровень боеготовности из-за ситуации с Северной Кореей.