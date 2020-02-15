https://static.news.ru/photo/902e8690-500c-11ea-930e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AGAMI/R. Riemer/Global Look Press

МИД Норвегии дал отрицательный ответ на предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о проведении консультаций по Шпицбергену. Об этом рассказал замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Эудун Халворсен.

Он пояснил, что Осло не проводит консультаций с другими государствами относительно реализации суверенитета над своей территорией. При этом дипломат добавил, что в письме главы МИД РФ не содержалось ничего нового.

Халворсен назвал отношения между Норвегией и Россией конструктивными и прозрачными, отметив «тесный политический контакт на всех уровнях». Те вопросы, по которым позиции Осло и Москвы расходятся, не относятся к двусторонним отношениям, заверил дипломат портал High North News.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену из-за вынесения участков, расположенных за пределами действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов. В Осло заявили, что положения договора распространяются только на сухопутные территории.