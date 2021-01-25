Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в здании парламента

https://static.news.ru/photo/981a7f44-5e57-11eb-b9c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В здании Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент, возгорания не было. Об этом сообщили в пожарной службе Лондона.

Пожарные прибыли на место в связи с сообщениями о дыме [над дворцом], но, как оказалось, это была ложная тревога. Это был всего лишь пар с крыши, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее ряд британских СМИ сообщил о том, что над Вестминстерским дворцом поднялся столб чёрного дыма, а внутри здания сработала пожарная сигнализация.

Как писал NEWS.ru неизвестный мужчина поджёг исторический «Дом Хеллоуина», расположенный к северу от Нью-Йорка. Здание, построенное в 1900 году, серьёзно пострадало от огня и теперь вряд ли будет восстановлено. Из-за поджога лишилась одного из своих главных объектов культа так называемая Церковь Сатаны.

Издание отмечает, что судя по записям камер видеонаблюдения, поджигатель в капюшоне с маской на лице хорошо подготовился. Он подошёл к дому с двумя канистрами, разлил из них какую-то жидкость на крыльцо, поджёг её и не спеша ушёл. В этот момент внутри дома находились два человека, которые успели покинуть горящее здание.