Исторический «Дом Хеллоуина» сожгли в Нью-Йорке

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Неизвестный мужчина поджёг исторический «Дом Хеллоуина», расположенный к северу от Нью-Йорка. Здание, построенное в 1900 году, серьёзно пострадало от огня и теперь вряд ли будет восстановлено.

Из-за поджога лишилась одного из своих главных объектов культа так называемая Церковь Сатаны, сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает, что, судя по записям камер видеонаблюдения, поджигатель в капюшоне с маской на лице хорошо подготовился. Он подошёл к дому с двумя канистрами, разлил из них какую-то жидкость на крыльцо, поджёг её и не спеша ушёл. В этот момент внутри дома находились два человека, которые успели покинуть горящее здание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар в природном парке «Хасанский» начался 7 января, справиться с огнём удалось только девятого числа из-за сильного ветра. Специалисты уже заявили, что причиной ЧП мог быть только поджог, поскольку зимой на границе России с Северной Кореей и Китаем огню «просто неоткуда спонтанно взяться».