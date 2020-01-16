https://static.news.ru/photo/1f51b780-388d-11ea-a304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил своему украинскому коллеге Вадиму Пристайко, что власти страны готовы передать тела украинцев, погибших при крушении самолёта Boeing в Тегеране.

Кроме того, Зариф отметил, что Иран примет помощь Украины в расшифровке чёрного ящика лайнера, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.