https://static.news.ru/photo/ec0a47e0-2fac-11ea-a4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия Соединённых Штатов в Совет Безопасности ООН из-за убийства 3 января в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани, а также одного из иракских шиитских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.

Потребуем от правительства Ирака подать жалобу в СБ ООН на Вашингтон, — цитирует телеканал Al Arabiya заявление представителя иракского парламентского комитета.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.