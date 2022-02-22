Власти ДНР назвали терактом взрыв в Донецке

Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что причиной взрыва в Донецке стало взрывное устройство, сработавшее 23 февраля примерно в 00:50. Оно было заложено на территории телецентра, отметил он в беседе с РИА Новости.

Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов. Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка... Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующие террористические акты, направленные против журналистов, — подчеркнул и. о. министра.

По его словам, в здании в момент взрыва находились генеральный директор телецентра и ряд других сотрудников. В настоящее время место взрыва изучают саперы.

Ранее стало известно, что громкий взрыв был слышен во многих районах столицы ДНР. Взрыв произошёл около часа ночи. При этом видимого возгорания в центре Донецка не наблюдалось, как и столбов дыма или других признаков пожара. Не были слышны звуки сирен экстренных служб.