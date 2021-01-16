Власти Бразилии одобрили использование двух вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a766518a-58f8-11eb-ae8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Briquet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальный регулятор Бразилии Anvisa одобрил использование двух вакцин против COVID-19. Речь идёт о препаратах компаний AstraZeneca и Sinovac.

Как сообщается, соответствующее решение было принято во время заседания регулятора. Так, эксперты подчеркнули безопасность и эффективность препаратов и потребовали от компаний и далее предоставлять данные регулятору, передаёт РИА Новости.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Запад критикует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», чтобы обеспечить преимущество собственным производителям. Такого мнения придерживается автор статьи в сербском издании «Печат».

По его словам, западные конкуренты пытаются сделать всё возможное, чтобы мир как можно меньше знал о достижениях российских учёных в разработке вакцины.