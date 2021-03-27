Власти Австралии расследуют возможный взлом почтовой системы парламента

https://static.news.ru/photo/571f0c16-8ff9-11eb-934e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущее агентство Австралии по кибербезопасности расследует инцидент, который может быть хакерской атакой на правительственные структуры. Почтовая система парламента страны вышла из строя несколько дней назад.

Помощник министра обороны Эндрю Хасти заявил, что неполадки в почтовой системе были связаны с внешним провайдером и подключение к правительственным ресурсам было немедленно отключено в качестве меры предосторожности.

Правительство действовало быстро, и у нас есть лучшие умы в мире, работающие над тем, чтобы Австралия оставалась самым безопасным местом для работы в Интернете, — цитирует чиновника ТАСС.

28 марта австралийский телеканал 9 news в Twitter сообщил, что прямую трансляцию на ТВ пришлось прервать из-за хакерской атаки. По данным телеканала, установление обстоятельств этого инцидента может помочь выявить уязвимость на общенациональном уровне.

Как писал NEWS.ru, ранее компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.