В Германии обвинили российских хакеров в атаке на бундестаг

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Компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией.

Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.

Парламентарии получили по электронной почте фишинговые сообщения, содержавшие вредоносные ссылки, сообщает издание Der Spiegel. При этом не уточняется, имела ли место утечка какой-либо информации в результате инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что в Национальном агентстве по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции заявили, что в течение последних нескольких лет французские компании подвергались кибератакам. Предположительно, за ней стоит группировка Sandworm, которую на Западе связывают с РФ.

В Кремле заявили, что Россия не имеет никакого отношения к киберпреступности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом отношение группировки хакеров к Москве.