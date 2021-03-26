В Германии обвинили российских хакеров в атаке на бундестаг

Компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией.
Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.
Парламентарии получили по электронной почте фишинговые сообщения, содержавшие вредоносные ссылки,
Ранее NEWS.ru писал, что в Национальном агентстве по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции заявили, что в течение последних нескольких лет французские компании подвергались кибератакам. Предположительно, за ней стоит группировка Sandworm, которую на Западе связывают с РФ.
В Кремле заявили, что Россия не имеет никакого отношения к киберпреступности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом отношение группировки хакеров к Москве.