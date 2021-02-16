Песков отреагировал на обвинение Франции в кибератаках

Власти Франции обвинили в кибератаках не Россию, а некую группу хакеров. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания французских властей о серии кибератак, к которым будто бы причастны хакеры из РФ.
Они не обвинили Россию, а некую группу хакеров, которые могут иметь отношение к России. А почему к России, а не к Франции? К России, а не к Америке? — удивился Песков.
По его словам, Россия не имела и не имеет никакого отношения к киберпреступности.
И если можно воспринимать информацию о том, что обвинили некую группу хакеров, это ещё можно констатировать, но дальше, «которая, как говорят, может иметь отношение к России», то вот здесь уже, конечно, формулировка чуть-чуть абсурдна, и, наверное, здесь нельзя говорить о том, что в чём-то обвинили Россию, — подчеркнул представитель Кремля.
Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции
Этим программным обеспечением пользовались Минюст Франции, власти Бордо и других французских городов, а также компании Total, Thales и EDF. Неизвестно, как сильно пострадали эти организации и компании, и пострадали ли вообще.
Как
Как писал NEWS.ru, российские силовики задержали хакера, которые торговал персональными данными россиян. Мужчина продавал копии паспортов, выписки из банков, а также другие документы. Если его вина будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы.