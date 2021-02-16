Песков отреагировал на обвинение Франции в кибератаках

https://static.news.ru/photo/21c36df8-7048-11eb-b7f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Франции обвинили в кибератаках не Россию, а некую группу хакеров. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания французских властей о серии кибератак, к которым будто бы причастны хакеры из РФ.

Они не обвинили Россию, а некую группу хакеров, которые могут иметь отношение к России. А почему к России, а не к Франции? К России, а не к Америке? — удивился Песков.

По его словам, Россия не имела и не имеет никакого отношения к киберпреступности.

И если можно воспринимать информацию о том, что обвинили некую группу хакеров, это ещё можно констатировать, но дальше, «которая, как говорят, может иметь отношение к России», то вот здесь уже, конечно, формулировка чуть-чуть абсурдна, и, наверное, здесь нельзя говорить о том, что в чём-то обвинили Россию, — подчеркнул представитель Кремля.

Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции заявило , что в период с 2017 по 2020 год ряд французских компаний подвергались кибератакам, которые были похожи на атаки группировки Sandworm. Эту хакерскую группу в странах Запада связывают с Россией. Атаки были направлены на пользователей программного обеспечения компании Centreon. Пострадали поставщики информационных технологий, в том числе хостинг-провайдеры. Для атаки злоумышленники использовали бэкдор в веб-интерфейсе служб Centreon.

Этим программным обеспечением пользовались Минюст Франции, власти Бордо и других французских городов, а также компании Total, Thales и EDF. Неизвестно, как сильно пострадали эти организации и компании, и пострадали ли вообще.

Как пишет Le Figaro, атака на Centreon напоминает кибератаку в декабре 2020 года на системы клиентов компании SolarWinds, чьи программы используются для предприятий и госструктур США. Тогда пострадали Министерство энергетики США, Министерство финансов США, Госдепартамент, ряд штатов, компания Microsoft и другие структуры. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем хакеров из России.

Как писал NEWS.ru, российские силовики задержали хакера, которые торговал персональными данными россиян. Мужчина продавал копии паспортов, выписки из банков, а также другие документы. Если его вина будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы.