Путин поблагодарил Алиева за идеи по сотрудничеству в Каспийском регионе

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ашхабаде. Встреча прошла на полях Каспийского саммита. Российский лидер поблагодарил коллегу за его идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе.

Хотел бы особо поблагодарить вас за те идеи, которые вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда. Он был деловым в самом высоком смысле этого слова, коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества, — отметил Путин.

Также Владимир Путин сообщил о готовящемся визите в Баку российского премьера Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Лидеры двух стран обсудили вопросы региональной политики, в частности, и те, которые связаны с карабахским урегулированием. Владимир Путин в целом позитивно оценил отношения двух стран.

Всё, о чем мы договаривались, исполняется. Товарооборот растет. В прошлом году он вырос на 16 с лишним процентов, за первые три месяца текущего года по нашей статистике — где-то 5,5% рост, то есть продолжается уверенный рост, — подчеркнул Путин, добавив, что отношения двух стран находятся «в очень хорошем состоянии».

Алиев, в свою очередь, выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут успешно развиваться.

С удовлетворением отмечаем рост товарооборота, развитие отношений в плане промышленной кооперации, отношений в транспортной сфере, в энергетической сфере, — отметил президент Азербайджана.

Ранее в рамках Каспийского саммита российский лидер встретился с главами Ирана, Казахстана и Туркмении. Они обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, включая вопросы экономического сотрудничества и природоохранной деятельности.