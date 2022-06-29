Путин прилетел на Каспийский саммит в Ашхабад

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Владимир Путин. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где проходит Каспийский саммит, сообщает ТАСС. В рамках мероприятия он встретится с лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, и в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности, — сказано в сообщении.

Кроме того, Путин проведет в Ашхабаде несколько двусторонних встреч, включая встречу с нынешним президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. По окончании саммита российский лидер намерен встретиться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Ирана Эбрахимом Раиси.

О проведении VI Каспийского саммита ранее сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Предыдущее аналогичное мероприятие прошло в 2018 году при участии Путина, тогдашних лидеров Казахстана и Туркмении Нурсултана Назарбаева и Гурбангулы Бердымухамедова, экс-президента Ирана Хасана Рухани и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Тогда итогом саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.