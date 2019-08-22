https://static.news.ru/photo/ec320a22-7b7b-11e9-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ресторан в польском городе Гдыня оказался в эпицентре скандала после отказа принимать на работу мигрантов из Украины.

Владельцы заведения разместили объявление о найме работников, но попросили не обращаться «никаким украинцам или другим подобным», так как мигрантам будет отказано в работе.

В ответ на возмущение пользователей Сети, увидевших объявление, владелец ресторана заявил, что рад всем клиентам в своём заведении, кроме «недолюдей».

Позже адвокат Лукаш Ковальский, представляющий интересы ресторатора, заявил, что неуместное объявление выражает мнение его составителя, а остальные работники заведения не разделяют его позицию.

В итоге Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, обвинив владельца ресторана в разжигании ненависти на национальной почве, сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Ранее News.ru писал о том, что директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон назвал условия, которые приведут экономику страны к краху. По его словам, массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекращение финансирования государства внешними кредиторами полностью уничтожит экономику Украины. Эксперт пояснил, что как только украинские мигранты окончательно осядут за рубежом и перестанут посылать в страну деньги, станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве.