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В медучреждения обратились более 600 жителей Донбасса с симптомами ОРВИ. Из-за отсутствия тестов на выявление коронавируса диагностировать инфицированных сложно. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Кроме того, с подозрением на пневмонию — 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует, — цитирует её «Интерфакс-Украина». Она обратилась к международным гуманитарным организациям...