Елизавета II провела консультации с правительствами Великобритании и Японии относительно приезда императора Нарухито и его супруги императрицы Масако в Соединённое Королевство. Монарх согласилась, что в текущих обстоятельствах запланированный на весну 2020 года визит стоит отложить.
Новые даты государственного визита японского императора будут анонсированы позднее,
Ожидалось, что во время поездки Нарухито в Соединённое Королевство его с женой разместят в Виндзорском замке, писал NEWS.ru.
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