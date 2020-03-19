Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Елизавета II провела консультации с правительствами Великобритании и Японии относительно приезда императора Нарухито и его супруги императрицы Масако в Соединённое Королевство. Монарх согласилась, что в текущих обстоятельствах запланированный на весну 2020 года визит стоит отложить.

Новые даты государственного визита японского императора будут анонсированы позднее, сказано в сообщении Букингемского дворца.

Ожидалось, что во время поездки Нарухито в Соединённое Королевство его с женой разместят в Виндзорском замке, писал NEWS.ru.

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