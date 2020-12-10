Visa и Mastercard прекратили обслуживать платежи на Pornhub

https://static.news.ru/photo/a31bf804-3b49-11eb-b65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Американские платёжные системы Visa и Mastercard приостановили обслуживание платежей пользователей порнографического сайта Pornhub из-за роликов, содержащих запрещённые сцены, сообщает Bloomberg.

Обе компании начали расследование в отношении Pornhub после того, как американское издание New York Times обвинило сайт в распространении видео со сценами жестокое обращение с детьми и насилия. Pornhub в ответ опроверг наличие такого контента, передает Bloomberg,

Расследование, которое мы проводили в течение последних нескольких дней, подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих незаконный контент на сайтах. Мы дали указание прекратить прием платежей финансовым учреждениям, которые отвечают за подключение этого сайта к нашей сети, — приводит агентство заявление Mastercard.

В компании также заявили, что продолжают расследование по поводу наличия потенциально незаконного контента на других веб-сайтах. Между тем, ряд порноактёров и ранее жаловались на трудности с финансовыми транзакциями при получении денег от порнографических сайтов.

Как сообщал NEWS.ru, на американском сайте для взрослых Pornhub Россия заняла третье место среди самых популярных стран. По тегу страны можно найти 125 тысяч роликов. В топ также вошли Япония, у отметки которой 368 тысяч записей, Великобритания с 138 тысячами видео, Германия (122 тысячи) и Индия (78 тысяч).