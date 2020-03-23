https://static.news.ru/photo/d6dc32da-6cb4-11ea-a90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун сообщил о том, что для окончательной победы над коронавирусом нового типа Европе может понадобиться два года.

Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года. Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем. Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными, — привели слова китайского вирусолога в «Интерфаксе».

Он добавил, что пандемия продолжится, пока не будет глобальных усилий по её сдерживанию.

Если бы только во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить, — процитировали Чжана Вэньхуна в «Интерфаксе».

Однако он отметил, что это почти невозможно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеканал CNN сообщил об успехах России в борьбе с коронавирусом. Отмечается, что на эффективность принятых мер указывает то, что в России — стране с населением 146 млн человек — число заражённых сопоставимо с Люксембургом, где население составляет 628 тыс. человек, а зарегистрированных случаев заражения коронавирусом — 670.