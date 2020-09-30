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Видео МО Армении со сбитым Су-25 оказалось прошлогодним

22:35, 30 сентября 2020 58
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала в своём Twitter видео, на котором якобы турецкий F-16 сбил армянский Су-25. Однако пользователи и эксперты заметили, что этот ролик старый.

Новые разрушения опорных пунктов и военной техники, — подписала видео представитель ведомства.

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев утверждает, что два армянских самолёта Су-25 врезались в гору, а затем взорвались. Видео, которое показали в Минобороны Армении, оказалось 2019 года. Ведомство попыталось выдать старые кадры за новые.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника. 

Как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана заявило о применении ВС Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Однако удар не удался из-за плохого качества техники.

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