Вице-спикер Совфеда рассказал, чем обернётся для России победа Макрона

Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах может привести к росту радикальных настроений Франции в отношениях с Россией, написал в своём Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, этому может способствовать в том числе меньшая зависимость Франции от российских энергоносителей, а сама деятельность Макрона может быть направлена не столько на решение проблем с Украиной, сколько на имитацию деятельности.

За неимением внятных рецептов по выводу из кризиса национальной экономики и по миграционной проблеме Макрон в ближайшее время активизируется именно во внешней политике, — написал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что не ожидает серьёзных изменений в линии французского президента.

Ранее политолог Сергей Фёдоров заявил, что особых перемен в сотрудничестве Франции и России во время второго президентского срока Эммануэля Макрона ждать не стоит. По его словам, Париж продолжит совмещать тактики жёсткого диалога и санкционного давления в отношении Москвы на фоне событий на Украине.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница Марин Ле Пен набрала во втором туре 41,45% голосов и позвонила действующему президенту, чтобы признать его победу. В то же время в ходе выступления в павильоне Эрменонвиль после оглашения предварительных итогов выборов Ле Пен заявила, что «игра ещё не окончена: фактически, через несколько недель будут парламентские выборы».