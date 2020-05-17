Вице-премьер Чехии заявил об отсутствии доказательств ввоза яда из России

https://static.news.ru/photo/3366d770-9853-11ea-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Houdek Martina/Global Look Press

Силовые структуры Чехии не имеют доказательств того, что гражданин РФ с дипломатическим паспортом якобы ввёз в страну яд рицин для убийства местных политиков. Об этом заявил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек.

По его словам, чтобы выслать российского дипломата, необходимо иметь доказательства, что в стране что-то совершается.

К сожалению, судя по тому, как всё это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств, — заявил Гамачек в эфире местного телевидения.

Политик отметил, что приехавший из РФ дипломат пока не имеет охраны, но переговоры по этому вопросу идут. Он также заявил, что у некоторых ведомств серьёзно осложнилась работа из-за утечки данных в СМИ. Гамачек призвал наказать виновного.

27 апреля пражское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах страны сообщило, что в начале апреля в Чехию прилетел российский дипломат. Якобы у него в багаже находился яд рицин. Утверждалось, что яд был предназначен для политиков, которые инициировали снос памятника маршалу Коневу и выступали за переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.

NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также усомнился в достоверности информации чешского СМИ.