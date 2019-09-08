https://static.news.ru/photo/401daef2-d289-11e9-accb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALDOR46/wikimedia.org

Судьбу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу на территории шестого района Праги должны решить жители с помощью референдума. Об этом сообщил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек.



Он отметил, что сам не против того, чтобы памятник остался на своём месте с табличкой, объясняющей, кто такой Конев, отмечает РИА Новости .

Сообщается, что 22 августа вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу. Посольство России в Чехии решительно осудило порчу монумента. При этом руководство шестого района Праги не хочет очищать памятник до тех пор, пока он не будет перенесён на территорию российского дипкорпуса.

Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.