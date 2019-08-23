https://static.news.ru/photo/6266ccc8-c5a5-11e9-8717-fa163e074e61_660.jpg Памятник маршалу Ивану Коневу Фото: ALDOR46/wikimedia.org

Российское диппредставительство в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Ивану Коневу в шестом районе Праги на площади Интербригады.

Акт вандализма был совершён в ночь на 22 августа, а 21 августа была годовщина августовских событий 1986 года.

Посольство России в Чехии решительно осудило порчу монумента, который вандалы в очередной раз облили краской, пишет РБК. При этом руководство шестого района Праги не хочет очищать памятник до тех пор, пока он не будет перенесён на территорию российского дипкорпуса, пишет РБК .

Возмущены заявлением руководства района Прага-6 о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид, — указано в сообщении.

Из-за инцидента российское посольство запросило официальную реакцию чешской стороны и заявление главы шестого района столицы Ондржея Коларжа об отказе привести памятник в порядок. Также в МИД Чехии направили ноту протеста.

Ранее News.ru писал, что вандалы осквернили памятник Сталину в Липецке.