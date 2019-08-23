Российское диппредставительство в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Ивану Коневу в шестом районе Праги на площади Интербригады.
Акт вандализма был совершён в ночь на 22 августа, а 21 августа была годовщина августовских событий 1986 года.
Посольство России в Чехии решительно осудило порчу монумента, который вандалы в очередной раз облили краской, пишет РБК. При этом руководство шестого района Праги не хочет очищать памятник до тех пор, пока он не будет перенесён на территорию российского дипкорпуса, пишет
Возмущены заявлением руководства района Прага-6 о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид, — указано в сообщении.
Из-за инцидента российское посольство запросило официальную реакцию чешской стороны и заявление главы шестого района столицы Ондржея Коларжа об отказе привести памятник в порядок. Также в МИД Чехии направили ноту протеста.
Ранее News.ru писал, что вандалы осквернили памятник Сталину в Липецке.