Вестминстерский мост перекрыли из-за сигнала тревоги в лондонской больнице

Вооружённая полиция сегодня ворвалась в больницу Святого Томаса в центре Лондона и заблокировала мост через Темзу в обоих направлениях. Свидетели отмечают, что кроме того, людям не позволяли входить в медучреждение и выходить из него.
Полиция отреагировала на тревогу в больнице Святого Томаса. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она станет известна, — сообщили в полицейском управлении столичного района Ламбет.
Позже офицеры заявили, что предупреждение системы безопасности «отменяется», и в настоящее время оцепление снимается,
Больница Святого Томаса находится возле вокзала Ватерлоо. На противоположном берегу Темзы расположено здание британского парламента.
Именно в этой больнице премьер-министр королевства Борис Джонсон лежал с COVID-19, писал NEWS.ru.
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