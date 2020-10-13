Вестминстерский мост перекрыли из-за сигнала тревоги в лондонской больнице

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Российская вакцина от коронавируса может поступить на Украину под видом европейской продукции по завышенным ценам, заявил украинский политик Анатолий Шарий. Политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот с ним согласился, он считает, что украинская сторона обязательно воспользуется ситуацией, чтобы нажиться на спекуляциях с вакциной.

Понятно, что не смогут на Украине произвести свою вакцину. Они надеются на уже проверенный способ, который работал до этого и продолжает работать, — это купи-продай, это спекуляция. Очевидно, что вакцина...