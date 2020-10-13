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Вестминстерский мост перекрыли из-за сигнала тревоги в лондонской больнице

13:04, 13 октября 2020 60
Фото: Tim Ireland/Xinhua/Global Look Press

Вооружённая полиция сегодня ворвалась в больницу Святого Томаса в центре Лондона и заблокировала мост через Темзу в обоих направлениях. Свидетели отмечают, что кроме того, людям не позволяли входить в медучреждение и выходить из него.

Полиция отреагировала на тревогу в больнице Святого Томаса. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она станет известна, — сообщили в полицейском управлении столичного района Ламбет.

Позже офицеры заявили, что предупреждение системы безопасности «отменяется», и в настоящее время оцепление снимается, сообщает газета Daily Mail.

Больница Святого Томаса находится возле вокзала Ватерлоо. На противоположном берегу Темзы расположено здание британского парламента.

Именно в этой больнице премьер-министр королевства Борис Джонсон лежал с COVID-19, писал NEWS.ru. 

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