Соответствующее решение принял верховный лидер страны Али Хаменеи в ходе заседания Высшего совета по национальной безопасности.

Update: Iran's supreme leader Ali Khamenei has appointed general Esmail Qaani as the new commander of Iran's #IRGC 's Quds Force. Qaani was the deputy of Qasem Soleimani.