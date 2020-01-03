https://static.news.ru/photo/b57c34ce-2e15-11ea-acb5-fa163e074e61_660.jpg Исмаил Каани Фото: Marioam79/twitter.com

Генерал Исмаил Каани назначен новым командующим иранскими силами. Он был заместителем главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара США

Соответствующее решение принял верховный лидер страны Али Хаменеи в ходе заседания Высшего совета по национальной безопасности.

Update: Iran's supreme leader Ali Khamenei has appointed general Esmail Qaani as the new commander of Iran's #IRGC 's Quds Force. Qaani was the deputy of Qasem Soleimani. — News_Executive (@News_Executive) 3 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии депутат Дмитрий Саблин прокомментировал убийство иранского генерала. По его мнению, деятельность США на Ближнем Востоке не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».