Верховная рада обвинила Россию в эскалации конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a90abe16-915d-11eb-a4fe-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

На внеочередном заседании депутаты Верховной рады поддержали заявление, в котором власти Украины обвиняют Россию в эскалации ситуации в Донбассе. За соответствующее решение проголосовали 308 депутатов.

В своём заявлении Киев обвиняет Москву в усилении напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе и призывает международные организации и юрисдикционные институты принять все возможные меры для расследования случаев «серьёзных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины», сообщает ТАСС.

Инициаторами этого заявления выступили шесть депутатов президентской фракции «Слуга народа», один член фракции «Голос» и один представитель фракции «Батькивщина».

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в посёлке Шумы погибли четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Киев обвинил в этом Народную милицию ДНР, однако там опровергли причастность к обстрелу. Позднее в ДНР заявили, что украинские военные подорвались на мине во время обследования минных полей.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» в связи с обстрелом позиций ВСУ в Донбассе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 марта заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если на это согласится Россия. Он добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в Трёхсторонней контактной группе с участием России, Украины и ОБСЕ.