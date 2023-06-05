Венгрия и Турция договорились поддерживать друг друга в НАТО

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия и Турция условились о взаимной поддержке друг друга в НАТО. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с новым главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Последний ранее возглавлял турецкую разведку.

Я, конечно, поздравил его и рассказал, как сильно мы желали победы президента Эрдогана. Мы заверили друг друга в приверженности развитию стратегического партнерства между двумя странами и договорились продолжать взаимную поддержку в НАТО, - написал венгерский дипломат.

При этом Сийярто не стал пояснять, для чего союзникам может понадобиться взаимная поддержка. Известно, что Венгрия и Турция в настоящее время являются двумя странами Североатлантического альянса, не ратифицировавшими документы о присоединении Швеции к блоку. В этой связи они находятся под постоянным давлением со стороны других государств.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее правительство страны никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Так он прокомментировал слова мэра Будапешта Гергея Карачоня, который сказал, что страна уже находится в состоянии войны с РФ. По его словам, ни один здравомыслящий человек, знающий о Второй мировой войне, не будет говорить подобные вещи.