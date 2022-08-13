Венесуэла отказалась поставлять нефть в Европу в обмен на списание долга

Фото: pdvsa.com

Венесуэла приостановила поставки нефти в страны Европы по схеме «нефть в обмен на списание долгов». Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, теперь в стране не заинтересованы списанием задолженностей и требуют топливо в обмен на дальнейшие поставки нефти. Соответствующие просьбы были направлены в итальянскую компанию Eni и испанский Repsol.

PDVSA (крупнейшая нефтегазовая компания Венесуэлы. — NEWS.ru) хочет вернуться к нефтяным свопам, а это пока невозможно. Нет никакого интереса к сделкам «нефть в обмен на долг», — подчеркнул источник, непосредственно занимающийся поставками нефти.

Отмечается, что поставки энергоносителей из Венесуэлы помогли странам Европы снизить зависимость от российского сырья, особенно после 24 февраля 2022 года. Поставки нефти в обмен на погашение долга были инициированы Госдепартаментом США в мае 2022 года после двухлетнего перерыва, связанного с наложенными Соединенными Штатами санкциями.

Ранее в Роснефти заявили, что замена российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК в Германии приведет к серьезному удорожанию топлива. Так в компании отреагировали на информацию о появлении альтернативы российским энергоносителям.