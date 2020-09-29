Венесуэла и РФ обсуждают поставку в республику российских лекарств от COVID

https://static.news.ru/photo/85c81816-0285-11eb-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Фария сообщил, что российские лекарства от коронавируса могут поставить в латиноамериканскую страну. Этот вопрос сейчас обсуждают власти двух стран.

По его словам, представительство Боливарианской Республики было проинформировано о том, что российские препараты основаны на фавипиравире. Это вещество позволяет снизить вдвое время течения болезни и избежать тяжёлых последствий.

Мы ведём переговоры о том, что обеим сторонам нужна координация для получения разрешений на использование (препаратов), импорт и экспорт, — отметил дипломат в разговоре с РИА Новости.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Как писал NEWS.ru, Запад испытывает тревогу по поводу того, что Москва получила запросы уже от 14 стран на поставку 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса. Политики считают, что РФ таким образом может превратить вакцину в «инструмент мягкой силы», чтобы привлечь другие страны на свою сторону.