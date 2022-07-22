Королевские ВМС Великобритании намерены использовать беспилотные летательные аппараты для обнаружения подводных лодок ВМФ России. Об этом сообщило минобороны королевства, передаёт ТАСС. Там заявили, что заказ на разработку трёхтонного дрона-прототипа получит местное подразделение итальянского холдинга Leonardo. Сумма контракта составит 60 млн фунтов стерлингов ($72 млн).
Первый тестовый полёт нового беспилотника предполагается провести в 2025 году. по замыслу заказчиков, аппарат должен будет сбрасывать гидроакустические буи, передавать полученную от них информацию и вызывать пилотируемое подкрепление при необходимости. Испытания помогут установить, сумеет ли новая разработка легко справляться с этими задачами.
При этом высвободившиеся с появлением беспилотников ресурсы в Минобороны планируют перебросить «на осуществление альтернативных миссий в случае необходимости».
Начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин ранее заявил о Йеноменальном увеличении активности россиийских субмарин" у британских берегов. Венный предупредил, что это несёт, в числе прочего, угрозу оптоволоконным сетям, идущим по дну Атлантики.
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США проведут испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca.Новая подлодка будет оснащена 34-футовым (порядка 10 метров) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов. В настоящее время компания Boeing строит пять таких аппаратов.