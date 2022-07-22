Великобритания решила применять беспилотники для поиска российских подлодок ВМС Великобритании решили использовать беспилотники для обнаружения российских подлодок

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Королевские ВМС Великобритании намерены использовать беспилотные летательные аппараты для обнаружения подводных лодок ВМФ России. Об этом сообщило минобороны королевства, передаёт ТАСС. Там заявили, что заказ на разработку трёхтонного дрона-прототипа получит местное подразделение итальянского холдинга Leonardo. Сумма контракта составит 60 млн фунтов стерлингов ($72 млн).

Первый тестовый полёт нового беспилотника предполагается провести в 2025 году. по замыслу заказчиков, аппарат должен будет сбрасывать гидроакустические буи, передавать полученную от них информацию и вызывать пилотируемое подкрепление при необходимости. Испытания помогут установить, сумеет ли новая разработка легко справляться с этими задачами.

При этом высвободившиеся с появлением беспилотников ресурсы в Минобороны планируют перебросить «на осуществление альтернативных миссий в случае необходимости».

Начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин ранее заявил о Йеноменальном увеличении активности россиийских субмарин" у британских берегов. Венный предупредил, что это несёт, в числе прочего, угрозу оптоволоконным сетям, идущим по дну Атлантики.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США проведут испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca.Новая подлодка будет оснащена 34-футовым (порядка 10 метров) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов. В настоящее время компания Boeing строит пять таких аппаратов.