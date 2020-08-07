Великобритания расширила возможности выдачи виз учёным и преподавателям

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Великобритания увеличила с 50 до 150 число исследовательских организаций, аккредитованных для выдачи виз типа Global Talent. Это новый тип визы для лиц, которые занимают старшие научные или преподавательские должности.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Москве. Ускоренную процедуру получения британских виз для ученых и исследователей Соединённое королевство ввело 20 февраля 2020 года. Новый тип виз пришёл на замену Tier 1 (Exceptional Talent).

Основные преимущества Global Talent в удвоении исследовательских стипендий, в обеспечении беспрепятственного доступа к рынку труда для членов семей учёных и в упрощении процесса получения вида на жительство.

На эти цели из британской казны уже выделено дополнительно £300 млн на исследования в области высшей математики. Ещё £60 млн ежегодно будет выделяться на финансирование PhD, исследовательских стипендий и научных проектов.

Для получения Global Talent необходимо, чтобы организация-работодатель являлась британским вузом или исследовательским институтом из числа организаций, участвующих в этой программе. Кроме того, на момент подачи заявки на визу заявление о приёме на работу должно быть подано и принято работодателем в Соединённом королевстве.

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