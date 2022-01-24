Великобритания начала эвакуацию дипломатов с Украины

Великобритания начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране, говорится в рекомендации британского Министерства иностранных дел. Несмотря на эвакуацию дипломатов, диппредставительство продолжит работу.

Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остаётся открытым и будет продолжать выполнять основную работу, — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине. Американским гражданам на Украине уже сейчас рекомендовали рассмотреть варианты отъезда за свой счет.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины и не видит для этого причин. По его словам, «не стоит драматизировать ситуацию, пока идёт переговорный процесс». ЕС выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину эвакуации дипломатов с Украины.