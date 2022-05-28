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Великобритания испугалась ударов России по Польше

Политолог Мелвин: РФ может ударить по линиям снабжения в Польше из-за помощи Украине

Фото Социальные сети

Россия имеет возможность ударить по линиям снабжения в Польше. Причиной тому являются западные поставки оружия на Украину. Об этом в беседе с газетой Daily Express заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин. По его мнению, продолжение поставок вооружений в зону боевых действий чревато развитием глобального конфликта.

Есть опасения, что ситуация на Украине перерастёт в более крупный конфликт, — сказал эксперт.

Он также предположил, что РФ наращивает усилия для срыва поставок техники Украине.

Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск, — предупредил политолог.

Ранее немецкое издание Telepolis допустило, что в случае затягивания конфликта на Украине риск ядерного столкновения многократно увеличивается. Отмечается, что американские поставки вооружений лишь усугубляют обстановку. Немецкие журналисты раскритиковали оружейные концерны США за алчность и удивились тому, что в Соединённых Штатах практически не осталось сторонников дипломатического решения конфликта на Украине.

В то же время издание The New York Times со ссылкой на осведомлённый источник сообщило, что администрация Белого дома приняла решение отправить на Украину ракетные системы залпового огня (РСЗО). По сведениям издания, системы войдут в ближайший пакет военной помощи. Также имеются сведения о том, что вместе с РСЗО Киев получит современные мобильные ракетные установки.