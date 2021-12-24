«Величайшее предательство»: британцы поддержали оценку Горбачёвым Запада

Британская газета The Daily Mail опубликовала материал, посвящённый высказыванию экс-президента СССР Михаила Горбачёва о том, что США после распада Советского Союза «ударило в голову высокомерие» и это привело к возникновению идеи расширения НАТО на восток. Читатели издания активно отреагировали на материал и поддержали мнение российского политика.

Ранее в интервью РИА Новости Горбачёв отметил, что сложившаяся с распадом СССР ситуация привела к забвению принципов коллективной безопасности, Запад объявил победу в холодной войне и «решил строить новую империю».

По мнению читателей материала , сказанное Горбачёвым наглядно демонстрирует, чего стоят обещания американцев. Также британцы признали вину своей страны, которая не протянула руку помощи новой России.

Америка обещала не приближаться ни на дюйм к российской границе, когда СССР распался в 1991 году, вот и всё, чего стоят обещания американцев. Величайшее предательство. Запад должен был принять Россию после падения занавеса. На самом деле мы должны винить только самих себя. Мы должны были протянуть руку дружбы, когда распался СССР, — отметили пользователи.

Некоторые также подчеркнули, что многолетнее давление на Россию не могло не отразиться на состоянии государства.

Американцы подначивали Россию десятилетиями. И теперь она начинает закипать, — написал один из читателей.

Ранее журналист The Wall Street Journal в статье, посвященной 30-й годовщине распада СССР, написал, что к распаду СССР привели не трудности в экономике и давление извне, а реформы Михаила Горбачёва, которые несли губительный эффект.