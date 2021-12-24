WSJ: в распаде СССР виноват Горбачёв

К распаду СССР привели не трудности в экономике и давление извне, а реформы Михаила Горбачёва, которые несли губительный эффект. Такое мнение озвучил журналист The Wall Street Journal в статье, посвященной 30-й годовщине распада Союза.

Нетрудно себе представить альтернативную историю, где советская система пошла бы по пути китайской, сохранив свою государственность. Но вместо этого история дала нам Горбачёва. Через пять лет после его взлёта Советский Союз треснул по швам, — сказано в материале.

При этом в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в развале СССР виновны внешние силы, которые преследовали свои интересы.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин не знает, как расшифровать аббревиатуру СССР. Как сообщил ВЦИОМ, проводивший опрос в рамках проекта «30 лет без СССР» (совместно с РБК), было опрошено 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. 20% из них не знают, что СССР — Союз Советских Социалистических Республик.

Основной целью опроса было выяснить предпочтения россиян в советском кино, музыке и книгах. В первой категории любимой картиной у большей части населения стал фильм «Москва слезам не верит».