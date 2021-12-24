«Ударило в голову»: Горбачёв обвинил Запад в высокомерии

Расширение НАТО на восток и забвение принципов коллективной безопасности произошло из-за того, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие». Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

По мнению Горбачёва, попытка выстроить отношения с Вашингтоном без ущерба для Москвы привела к ослаблению страны, вызвав «коллапс экономики, хаос». Политик считает, что в подобной ситуации сложно рассчитывать на равноправные отношения с Западом.

Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО, — сказал Горбачёв.

Экс-президент отметил, что сначала российское руководство реагировало на происходящее вяло, а после решило всю вину свалить на него.

А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьёзно обсуждались в 1991 году, предали забвению, — отметил политик.

При этом политик считает, что вернуться к данным идеям ещё не поздно. Горбачёв отметил, что точно ему неизвестно, что происходит после переговоров президентов РФ и США Путина и Байдена, «но какой-то процесс пошёл».

Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности, — сказал экс-президент СССР.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ожидается, что первые раунды переговоров с США и НАТО могут пройти в январе.

Ранее журналист The Wall Street Journal в статье, посвященной 30-й годовщине распада СССР, написал, что к распаду СССР привели не трудности в экономике и давление извне, а реформы Михаила Горбачёва, которые несли губительный эффект.