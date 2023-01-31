Ведущая Al Arabiya обвинила Зеленского в коррупции Ведущая Al Arabiya Ханин ас-Шули обвинила Зеленского и руководство Украины в коррупции

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Ведущая телеканала Al Arabiya Ханин ас-Шули обвинила президента Украины Владимира Зеленского и высшее руководство страны в коррупции. Журналист отметила, что, согласно данным из «досье Пандоры», украинский лидер до своего избрания приобретал дорогостоящую недвижимость в Лондоне с помощью иностранных фирм, в которых являлся бенефициаром. Ведущая добавила, что в этом ему помогли «друзья» — первый помощник Сергей Шефир и бывший глава СБУ Иван Баканов.

Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьям, которые и помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015-м, — сказала Ханин ас-Шули.

Она также напомнила про коррупционную связь Зеленского с сыном нынешнего американского президента Хантером Байденом.

Ранее американские журналисты Марк Тот и Джонатан Свит заявили,что массовые увольнения высокопоставленных чиновников на Украине связаны со стремлением страны вступить в Евросоюз и НАТО. Они считают, что Зеленскому всегда было трудно управлять Украиной, что хорошо было видно до начала спецоперации. В то время украинские олигархи, давно привыкшие к коррупции, были особенно неподатливы к реформам.