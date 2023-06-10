Вашингтон решил взяться за экономику Украины Госдеп: США выделят $437 тысяч для выявления недостатков украинской экономики

Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press

Пресс-служба госдепартамента США сообщила, что Вашингтон выделит $437 тысяч на анализ экономической ситуации на Украине, передает РИА Новости. По словам представителей американского дипведомства, деньги поступят в рамках реализации «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития.

США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить $437 тысяч долларов на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции, — сказано в публикации.

Средства будут использованы в том числе для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ в экономике страны. Общий объем финансовой помощи США Украине составляет $19,25 миллиардов.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.