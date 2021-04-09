Вашингтон предупредил Анкару о проходе своих кораблей через Босфор

https://static.news.ru/photo/7c8d7abe-9931-11eb-bdda-96000091f725_660.jpg Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

Власти США предупредили Турцию о планах отправить два корабля в Чёрное море. Они пройдут через пролив Босфор на следующей неделе, с 12 по 18 апреля. МИД республики считает, что это произойдёт 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая судна ВМФ США вернутся. Белый дом обязан заранее уведомлять Анкару о действиях своего флота в районе Босфора и Дарданелл в соответствии с положениями Конвенции Монтрё.

В соответствии с Конвенцией Монтрё нас уведомили по дипломатическим каналам 15 дней назад о том, что два военных корабля США войдут в Чёрное море. Корабли будут находиться в Чёрном море до 4 мая. <...> Согласно уведомлению, которое мы получили, военные корабли США войдут в Чёрное море 14 и 15 апреля. Ожидается, что они вернутся 4 и 5 мая, — передаёт ТАСС со ссылкой на собеседника.

По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море, хочет послать Кремлю «особый сигнал» и заявить о поддержке Киева. США должны за 14 дней предупредить о намерениях усилить военное присутствие в регионе. Сейчас неясно, приняли ли в Вашингтоне окончательное решение. В Вашингтоне уже обвинили РФ в «эскалации, агрессии», передвижении войск в Крыму и на восточной границе с Украиной. Штаты призвали Москву объяснить предполагаемые манёвры и заявили о готовности к переговорам.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Елена Панина заявила, что возможные намерения США направить корабли в Чёрное море «в знак поддержки Украины» могут ещё больше осложнить обстановку вокруг Донбасса. Она добавила, что военные США обычно с большой тревогой и весьма нервно реагируют на неизбежное в таких ситуациях появление военнослужащих РФ.