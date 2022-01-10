В Женеве начались переговоры России и США по вопросу гарантий безопасности

Переговоры России и США стартовали в Женеве, главной их темой обозначен вопрос о гарантиях безопасности. Мероприятие проходит в закрытом формате на территории постоянного представительства США при отделении ООН в Женеве, сообщает РИА Новости.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель главы Минобороны Александр Фомин возглавляют делегацию России, а от США выступает первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Накануне вечером, 9 января, представители стран провели этап предварительных переговоров, они были в формате рабочего ужина. Как отметил Рябков, разговор был сложным, но деловым.

Следующая встреча запланирована на 12 января, она пройдёт в виде Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января ситуацию обсудят постпреды стран ОБСЕ в Вене. Главная тема всех встреч — требование России о предоставлении ей гарантий безопасности, в том числе отказ от расширения блока НАТО на востоке и ограничения на размещение групп вооружений в Восточной Европе.

Ранее Рябков сообщил о том, что США чувствуют за собой «глаза и уши» части русофобски настроенных партнёров по НАТО. В этой связи им некомфортно вести с Россией общение на двусторонней основе.

Предварительный раунд переговоров России и США состоялся вечером 9 января. Основные консультации намечены на 10 января. Комментируя прошедшее мероприятие, Рябков назвал первую встречу с американскими коллегами «потрясающей».