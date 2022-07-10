В Запорожье готовятся к перерегистрации транспорта по российским законам В Запорожской области сформирована ГИБДД, готовится база для регистрации транспорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подконтрольной Вооружённым силам РФ части Запорожской области сформированы органы ГИБДД, началась подготовка к перерегистрации транспортных средств по российским законам. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. По его словам, работа начнётся в ближайшее время.

Все правоотношения, связанные с регистрацией транспортных средств, будут проходить по российским законам. Уже сформированы органы ГИБДД, формируется МРЭО, — сообщил Селиванов.

Он уточнил, что работу будет возможно начать в «самые сжатые сроки». Однако без разрешения России российские номера выдавать в Запорожье не смогут.

Хотя технически готовы будем, — сказал Селиванов.

В ходе спецоперации на Украине Вооружённые силы РФ установили полный контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации, в оборот введён российский рубль, начата трансляция российских телеканалов и радиостанций. Назначенные власти территорий заявили о желании войти в состав РФ в качестве субъектов.