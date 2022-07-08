В занятых войсками РФ районах Харьковской области введено военное положение

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Глава временной гражданской администрации Харьковской области подписал указ о введении военного положения на освобожденных территориях региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГА. На территории региона установлен комендантский час, передвижение граждан запрещается с 20:00 до 06:00 мск.

С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <...> введено военное положение, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на части территории Харьковской области Украины, находящейся под контролем российской армии, планируется создать четыре временные гражданские администрации — Купянскую, Изюмскую, Волчанскую и Харьковскую. Кроме того, уже создана региональная временная гражданская администрация (ВГА).

Отмечается, что российские войска контролируют около 20% территории Харьковской области. При этом даже в контролируемых районах обстановка остаётся напряжённой, многие населённые пункты подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Сохраняется опасность работы диверсионных групп.