В Южной Осетии объявили о втором туре выборов президента
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:02, 11 апреля 2022
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В Южной Осетии объявлен второй тур президентских выборов, сообщила ЦИК республики. В президентской гонке примут участие действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Второй тур будет проведён не позднее чем через 15 дней после установления результатов общих выборов.
ЦИК назначает повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей, — заявили в Центризбиркоме.
После подсчёта 95% бюллетеней Бибилов получил 33,5% голосов, тогда как Гаглоев — 36,9%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Ранее стало известно, что в Южной Осетии начали подготовку к референдуму о вхождении в состав РФ. Завершить её планируют к маю-июню. Инициатором референдума стал Бибилов.