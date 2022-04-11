В Южной Осетии объявили о втором туре выборов президента

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Число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать пять тысяч, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что реальное количество погибших может быть больше.

Говорить о том, что это пять тысяч или нет, — это очень скромное обозначение реального количества жертв, — сказал Пушилин. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование...