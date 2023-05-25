В Южной Корее задумались о поставках вооружений Киеву Советник президента Южной Кореи Чо Тхэ Ен: Сеул может начать поставлять Киеву боеприпасы

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен рассказал агентству Yonhap, что власти страны задумались о поставках боеприпасов Украине в будущем. Он добавил, что планируется провести мониторинг ситуации на местах, а также учесть множество обстоятельств. По его словам, в настоящее время правительство Южной Кореи предоставляет Киеву гуманитарную и финансовую помощь.

Мы планируем в дальнейшем рассмотреть возможность поставки боеприпасов после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций, — сказал Чо Тхэ Ен.

Он при этом уточнил, что речь идет о рассмотрении такой возможности и подчеркнул, что у Сеула в настоящее время нет планов по поставкам боеприпасов.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.