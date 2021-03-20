В ЮНЕСКО предрекли глобальный дефицит воды к 2030 году

ЮНЕСКО спрогнозировала глобальный дефицит водных ресурсов в размере 40% к 2030 году.
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Вода — это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах, — подчеркнула гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.
В ЮНЕСКО призвали создать специальную модель, учитывающую рыночную стоимость и потенциальную выгоду от распространения запасов воды.
Ранее NEWS.ru писал, что верблюжьи бега и арабское блюдо кускус попали в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Также в список были включены особая техника ловли рыбы в Тунисе, которая позволяет бережно относиться к сохранению разнообразия морской фауны, и искусство ткачества на юге Египта.