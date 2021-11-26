В ЮАР заявили об эффективности существующих вакцин против омикрон-штамма

Советник Минздрава ЮАР Ян Санне заявил, что вакцины от COVID-19 способны эффективно бороться и против нового штамма «омикрон». Согласно проанализированным данным, 75% госпитализированных с новым видом заболевания не были вакцинированы от коронавируса, сообщает Sunday Times. Всего в ЮАР выявлено около 150 человек, инфицированных омикрон-штаммом. Страны мира начали закрывать авиасообщение с ЮАР после обнаружения там нового вида вируса.

Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом <....> Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75% не имеют прививок от COVID-19, — цитирует слова члена консультационного совета при Минздраве ЮАР издание.

Заболевшими в последнее время ковидом в ЮАР главным образом являются молодые люди до 35 лет. Большинство из них — 62% — не прошли вакцинацию от COVID-19.

При этом, местный новостной портал News-24 сообщил, что первый заболевший новым вариантом COVID-19 мог появиться в ЮАР еще 9 ноября, а не 22 ноября, как это ранее считалось.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено боле 2,9 млн инфицированных коронавирусом. Умерло почти 90 тысяч человек. Привито 24% населения страны.

Ранее сообщалось, что два первых случая заражения штаммом «омикрон» обнаружили в Великобритании. До этого больных уже выявили в Германии и Бельгии.

После информации о распространении нового штамма COVID-19 страны начали прекращать авиасообщение с южноафриканскими государствами, где впервые был обнаружен новый вид вируса.

Россия с 28 ноября также ограничит въезд иностранцев из нескольких стран юга Африки и Гонконга.

По заявлению специалистов, новый штамм содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам.